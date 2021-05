Porto d’Ascoli, ragazzi e associazioni ripuliscono il parco Alfortville

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta oggi domenica 23 maggio l’iniziativa organizzata da Natury (associazione formata da bambini di scuola primaria), Marche Rifiuti Zero, l’associazione Questione Natura, la cooperativa sociale Lella 2001 e dal comune di San Benedetto, l’iniziativa per la pulizia del parco Alfortville a Porto d’Ascoli.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di sensibilizzazione verso la natura e le tematiche ambientali attraverso la pulizia del parco Alfortville. L’iniziativa è stata molto partecipata e si è aperta con gli interventi del sindaco Pasqualino Piunti, dei consiglieri comunali Rosaria Falco e Pasqualino Marzonetti), Cristina Farnesi di Marche Rifiuti Zero, Roberto Cameli per l’associazione Questione Natura, Bianca Fanesi per Natury, Ilaria Capponi per la cooperativa Lella 2001.