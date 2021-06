Porto d’Ascoli in D, parla il presidente Massi: “La gente mi ferma per strada. Il Riviera? Noi vogliamo stare al Ciarrocchi”

“Mi sembra un sogno dal quale non riesco a svegliarmi”. Dopo la storica promozione in serie D parla il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi, ancora incredulo di fronte a quello che lui, lo steff e i ragazzi sono riusciti a fare in questo campionato. “La gente mi ferma per strada, mi saluta quando scendo dalla macchina – afferma – mi dicono che sono entrato nella storia anche se a me sembra un’espressione un po’ grossa”.

Massi afferma con soddisfazione: “Ora siamo diventati una delle più forti squadre della regione Marche. Ci rendiamo conto di aver battuto squadre di grandi città come Senigallia, Ancona, Jesi, lo stesso Atletico Ascoli. Squadroni per la categoria, e oggi ci siamo ritrovati in serie D”.

Massi ripercorre le tappe di una cavalcata iniziata ormai dieci anni fa: “Sembravamo quattro amici al bar – dice – che erano entrati in una società in cui da ragazzini avevano giocato. E chi in un modo, chi nell’altro, abbiamo deciso di dare una mano . Ora siamo rimasti in tre: io, Gigi Traini e Sandro Marucci e a loro devo dire un enorme grazie. Il modello Porto d’Ascoli nasce per far amare questo sport. Abbiamo introdotto il terzo tempo”.

Con il tempo è arrivato anche il cambio di marcia con l’arrivo di giocatori che hanno alzato notevolmente il livello. Ed è arrivata una promozione che ora sta portando in molti ad ipotizzare una migrazione del Porto d’Ascoli al Riviera delle Palme. Massi Un argomento che Massi non prende in considerazione: “Quello è il tempio del tifo rossoblu – afferma – lì gioca la Sambenedettese. Io lì ci vado a vedere la Samb, non ho mai chiesto a nessuno di voler andare a giocare al Riviera. Stiamo aspettando che la Lega Nazionale Dilettanti venga a visionare il Ciarrocchi. Sappiamo che in serie D ci saranno squadre con tanti tifosi. In qualche caso il nostro impianto non sarà in grado di contenerli tutti e per questo chiederemo all’amministrazione e al presidente della Samb di ospitarci al Riviera. Ma sia chiaro, noi vogliamo giocare al Ciarrocchi, abbiamo lavorato tanto e costruito una tribuna da soli”.