Ponti sull’Albula, il Comune stanzia 40 mila euro per studi e perizie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune stanzia 40 mila euro per le spese riguardanti gli studi, le perizie, i collaudi e i sopralluoghi necessari per la messa in sicurezza dei ponti sull’Albula.

Ad occuparsi dell’intervento sarà il professor Luigino Dezi, docente dell’Università Politecnica delle Marche che già si occupo dei lavori di miglioramento sismico delle scuole di via Ferri.

Ad essere monitorati sono i passaggi all’altezza del lungomare nord e di via Piemonte. In tal senso, l’amministrazione effettuerà una variazione di bilancio che verrà votata dal consiglio il prossimo 30 novembre.

L’opera potrebbe costare fino a mezzo milione di euro. La stima è stata effettuata dagli uffici comunali. I problemi riscontrati da Dezi sono relativi in particolar modo allo stato di degrado di alcune travi di bordo usurate a causa delle infiltrazioni dell’acqua. Infiltrazioni che hanno interessato i quasi novant’anni di vita della struttura che risale agli anni trenta e che, rispetto all’altro ponte attenzionato, vale a dire quello di via Piemonte, necessita di un intervento più massiccio ed urgente.