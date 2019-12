Ponti sull’Albula, a gennaio carotaggi decisivi. Il Comune: “Fatti i salti mortali”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carotaggi utili alla verifica dello stato dei ponti sull’Albula verranno effettuati a gennaio. Il 2020 si aprirà subito con un importante test per l’amministrazione, allarmata per lo stato dei passaggi all’altezza del lungomare nord e di via Piemonte.

La giunta ha subito stanziato 500 mila euro. La speranza è che possano bastare per l’intervento, il timore è invece quello che possano servire in futuro nuovi investimenti se la situazione si dimostrasse più grave del previsto.

“Stiamo facendo i salti mortali – dice il vicesindaco Andrea Assenti – per adesso non diciamo nulla, attendiamo. Al termine dei controlli svolgeremo una riunione specifica”.

Ad occuparsi degli studi e delle perizie è il professor Luigino Dezi, docente dell’Università Politecnica delle Marche che già si occupò dei lavori di miglioramento sismico delle scuole di via Ferri.

I viadotti – va detto – sono da tempo sotto controllo. Il primo screening fu effettuato all’indomani delle scosse di terremoto del 2016. Il crollo del ponte Morandi ha in seguito reso più stringente la normativa che impone una verifica di stabilità “a prescindere”.