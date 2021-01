Ponte di via Piemonte, affidata la progettazione definitiva

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata affidata ufficialmente la progettazione interna relativa all’adeguamento del ponte di via Piemonte che attraversa il torrente Albula. Il Comune ha assegnato l’intervento al servizio Coordinamento Sicurezza Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici del Municipio. Per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono stati impegnati complessivamente 20 mila euro, che vanno ad aggiungersi ai 280 mila euro necessari per la messa in sicurezza.

Il secondo step riguarderà il ponte di viale Trieste, all’imbocco del lungomare. Qui l’investimento per la ristrutturazione toccherà i 980 mila euro.