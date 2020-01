Polveri sottili, a San Benedetto tre sforamenti da inizio anno. Ma a Fano e Pesaro va molto peggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nelle prime due settimane del 2020 a San Benedetto sono stati tre gli sforamenti legati alle pm10.

La legge impone il rispetto dei 35 superamenti annuali, con l’asticella giornaliera fissata a 50 microgrammi al metro cubo. Il 3 gennaio i microgrammi al metro cubo segnalati sono stati 53, saliti a 55 il giorno successivo. Nuovo sforamento l’11 gennaio con 54 microgrammi.

Il dato, se raffrontato col resto della regione, può essere considerato positivo. Le realtà di Pesaro e Fano, ad esempio, hanno fatto registrare rispettivamente 9 e 8 sforamenti

In tutte le Marche sono stati pertanto segnalati 32 superamenti del valore consentito per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili, mentre

sono stati soltanto quattro (5, 6, 7 e 10 gennaio) quelli in cui i valori si

sono ovunque mantenuti nei limiti consentiti.

Una delle cause dell’alta concentrazione di polveri potrebbe essere attribuita alle persistenti condizioni meteo di alta pressione, che favoriscono il ristagno degli inquinanti.