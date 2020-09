Piunti scrive a Ceriscioli: “Rinvii l’inizio dell’anno scolastico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pasqualino Piunti chiede ufficialmente alla Regione Marche di posticipare l’inizio dell’anno scolastico, fissato per il 14 settembre. “L’apertura porta con sé la necessità di risolvere i numerosi problemi connessi all’emergenza epidemiologica che sono attualmente al centro del dibattito nazionale”, dice il sindaco in una lettera inviata al presidente Luca Ceriscioli. “L’esigenza di dover sospendere le lezioni a pochi giorni da loro inizio per consentire l’allestimento dei seggi per la tornata elettorale del 20 e 21 settembre rappresenta indubbiamente un ulteriore ostacolo ad una serena ripresa delle lezioni”.

Il primo cittadino fa quindi notare di non essere riuscito a trovare una diversa collocazione ai 43 seggi comunali che occuperanno otto plessi scolastici cittadini, “nonostante questo Comune abbia sondato ogni possibilità di soluzioni differenti”. E, prendendo spunto dal provvedimento della Regione Abruzzo, insiste: “Le chiedo di valutare la possibilità di rinviare anche nelle Marche l’inizio dell’anno scolastico ad una data successiva alle elezioni e ovviamente all’indispensabile intervento di sanificazione delle aule”.