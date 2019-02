Pino Insegno: “In Mezzo destro e mezzo sinistro le gambe di Gigi e Andrea erano le mie”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono passati ben trentaquattro anni, ma “Mezzo destro, mezzo sinistro” continua a regalare aneddoti. A tirarli fuori è Pino Insegno, che a quel film prese parte, nonostante i protagonisti assoluti della pellicola – girata a San Benedetto del Tronto – fossero Andrea Roncato e Gigi Sammarchi.

Insegno interpretava uno dei calciatori della Marchigiana, Carlo Vacca, ma in realtà il suo contributo al film di Sergio Martino fu più ricco. “Ho doppiato le gambe di Gigi e Andrea in Mezzo destro, mezzo sinistro, un film che ha vinto 4 Oscar – ha scherzato l’attore durante una puntata di ‘Voice Factor’ – purtroppo ero anche attore. Ero Carlo Vacca, per gli amici Vacca Carlo”.

‘Voice Factor’ è una trasmissione di Radio 24 dedicata alla voce e al doppiaggio, ma nel caso specifico “doppiaggio” sta ad intendere proprio la sostituzione di una parte del corpo di un attore (specialmente nei dettagli) con quella di un altro.

Insegno – allora 26enne – ha inoltre ribadito come in ‘Mezzo destro e mezzo sinistro’ la voce non fosse la sua: “Ero doppiato in veneto da un altro”. Per la cronaca, a dargli la parola fu Guido Sagliocca.

(QUI l’audio della puntata).