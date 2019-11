Pino Insegno, doppio show al Palariviera: “Iniziai col doppiare film a luci rosse”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Iniziai col doppiare i film a luci rosse”. Pino Insegno si racconta e scherza sui suoi inizi lavorativi nello spettacolo “Per un pugno di risate”, proposto al Palariviera nella giornata di sabato.

Ben due show, uno pomeridiano e l’altro serale, organizzati a sostegno di Ambalt, associazione marchigiana che si occupa della cura dei bambini affetti da leucemie e tumori.

“Entravo in sala alle 9 di mattina e finivo alle 7 di sera, godevo a vuoto per tutto il tempo”, ricorda l’attore. Negli anni ottanta però, con il contemporaneo avvento delle serie tv, arrivarono ruoli più importanti che gli avrebbero consentito nel tempo di prestare la voce alle più grandi star americane: Brad Pitt, Jamie Foxx, Will Smith, Sacha Baron Cohen, Will Ferrell e Viggo Mortensen, quest’ultimo ridoppiato nella trilogia de ‘Il signore degli anelli’. “Lo incontrai a Roma, nessuno lo riconobbe – scherza – per strada fermavano me per foto e autografi, mentre lui non se lo filava nessuno”

Sul palco Insegno è affiancato e “disturbato” da Federico Perrotta, che entra in scena per dargli continue dritte e consigli sullo svolgimento dello spettacolo.

Non mancano riferimenti televisivi. L’ex volto della Premiata Ditta ricorda l’avventura a ‘Tale e Quale Show’, che non lo vide brillare in fatto di trasformazioni: “Passavo ore e ore al trucco, ma il mio faccione restava sempre riconoscibile. Non ero io che imitavo qualcuno, piuttosto gli altri che imitavano me”.

Sul maxischermo scorrono spesso immagini e filmati. Tra questi pure una breve scena di ‘Mezzo destro, messo sinistro’, film di Sergio Martino che venne girato nel 1986 proprio a San Benedetto. Insegno interpretava il calciatore Carlo Vacca (da leggere rigorosamente al contrario) che – ironia della sorte – non aveva la reale voce del protagonista: “Fui doppiato in dialetto veneto da un mio collega. Lo ritrasmettono ogni tanto in tv nella rubrica dei Dimenticabili di Rete4”.