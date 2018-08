Pino Bar, il legale dei gestori: “Valutiamo la possibilità di un ricorso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Valutiamo la possibilità di un ricorso”. Ad affermarlo è Giulio Rufo Clerici, legale dei gestori del Pino Bar all’indomani della sentenza del Tar, che ha rigettato il ricorso presentato nei mesi scorsi.

Nell’autunno di un anno fa, la giunta aveva ordinato lo sgombero della struttura, con l’intenzione di effettuare lavori di adeguamento e indire, successivamente, una nuova gara pubblica.

“Ad una prima lettura della sentenza, ci siamo chiesti quante gelaterie e ristoranti vi sono nelle pinete e nelle aree verdi delle Marche – spiega l’avvocato – con il federalismo demaniale, infatti, molti esercenti che lavorano sul suolo pubblico dialogano non più con lo Stato, ma con i Comuni, dovendo ridiscutere il loro rapporto con l’Amministrazione che è subentrata. Se gli esercenti accettano di firmare un contratto di locazione, per risolvere un eventuale disaccordo in via transattiva e proseguire l’attività, il Tar di Ancona ritiene che l’Amministrazione possa allontanare il titolare del bar già alla prima scadenza. In tal modo, sostanzialmente, non sarebbero riconosciute le proroghe stabilite dalla legge per gli inquilini, né l’indennità dovuta per l’avviamento commerciale del bar, dato che il privato potrebbe essere allontanato dal Comune, di sua autorità, senza bisogno di una decisione del Giudice”.

Conclude Clerici: “Questa sentenza non è definitiva, ma se passasse in giudicato, sarebbe applicabile anche ad altri operatori turistici, ponendo a rischio investimenti, posti di lavoro e locali amati da tutti noi. Quasi 2 mila persone hanno firmato la petizione in favore del Pino Bar. Li ringraziamo infinitamente per il loro affetto e sostegno”.