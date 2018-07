SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato firmato il decreto per il fermo pesca 2018. Le Marche, contrariamente ai rumors trapelati nelle scorse settimane, sono state divise in due parti. San Benedetto, come tutta la parte centro sud dell’Adriatico fino a Termoli, si fermerà il 13 agosto e riprenderà le attività il prossimo 23 settembre.

Ancona, e l’area Nord dell’Adriatico fino a Trieste, si fermerà invece dal 30 luglio al 9 settembre.