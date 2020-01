Pesca, 650mila euro in campo dal Flag Marche Sud per i progetti al servizio del porto

Seicentocinquantamila euro per i progetti sulla pesca. Sono le risorse messe in campo bei dodici mesi del 2019 dal Flag Marche Sud per i progetti e le attività finalizzate al rilancio delle attività nel comparto ittico. Numeri sottolineati nel bilancio stilato dal presidente del comitato, Filippo Olivieri, assessore alla pesca del comune di San Benedetto che è il comune capofila del progetto. Una serie di investimenti suddivisi in aree tematiche che passano per l’integrazione economico-territoriale della pesca all’innovazione. fino all’aspetto culturale e naturalistico.

In campo, come detto, sono stati messi circa 650mila euro. Quasi la metà, vale a dire trecentomila euro, serviranno a finanziare progetti di integrazione socio-economica territoriale. «E’ finalizzato – spiega l’assessore Filippo Olivieri – di un piano finalizzato a sostenere la diversificazione delle attività nella pesca e nell’acquacoltura per favorire la pluriattività e in particolare progetti di rete e progetti legati al turismo, alla filiera corta, al digitale e alla sostenibilità ambientale»- I bandi del Flag hanno portato anche a progetto per la rivitalizzazione del commercio ittico, per i quali sono stati messi in campo 185mila euro. Tra le opere finanziate c’è, per quanto riguarda questo capitolo, la realizzazione del nuovo villaggio della piccola pesca che dovrebbe vedere la luce proprio quest’anno.

Centomila euro sono stati messi a disposizione dei progetti di innovazione. «Si tratta – spiega Olivieri – di un fondo finalizzato ad introdurre e a sviluppare l’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di marketing nel settore della pesca e dell’acquacoltura allo scopo di creare valore ed opportunità di sviluppo per la comunità del Flag Marche Sud». Ma, come detto, i progetti parlano anche di cultura con la messa in campo di ottantamila euro che servono a valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e naturalistico del territorio con particolare riguardo alle attività museali ed ecomuseali legate al mare. Un progetto per il quale nel 2019 sono stati stanziati ottantamila euro.

«L’anno che verrà – spiega Olivieri – sarà determinante. Puntiamo decisamente a chiudere ogni azione prevista e a raccogliere e far raccogliere al settore degli importanti risultati in termini economici, ma anche sociali e ambientali». Le cifre messe in campo nel 2019 rappresentano una parte degli stanziamenti effettuati per un piano d’azione che dovrà traghettare il Flag fino al 2023 e che prevede un investimento complessivo di quasi due milioni di euro. La spesa totale prevista per il piano d’azione è complessivamente di 1.946.600 euro per un contributo pubblico di 1.321.600 euro. La gestione operativa del Flag Marche Sud (e quindi del relativo piano d’azione) è demandata alla realtà capofila, vale a dire il comune di San Benedetto, che dispone delle risorse professionali, strumentali ed organizzative necessarie per svolgere con efficacia ed efficienza i compiti assegnati. IL Flag Marche sud si doterà di procedure efficienti per il monitoraggio, valutazione e revisione della strategia, nonché di una efficace strategia di comunicazione. Le operazioni verranno condotte nel rispetto dei principi orizzontali, coinvolgendo sia il partenariato che la comunità locale, e tenendo conto della complementarietà rispetto ad altre strategie ed altri fondi comunitari, nazionali e regionali.