Palio dei Comuni, effettuati gli abbinamenti. Il cavallo di San Benedetto è M.T.Insider

MONTEGIORGIO – Come avevamo anticipato il comune di San Benedetto tornerà a partecipare, dopo trent’anni, al Palio dei Comuni. la competizione ippica giunta alla sua trentunesima edizione che, come tradizione, si terrà all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio.

Ieri, nel corso di una serata di gala, sono stati effettuati gli abbinamenti. Il cavallo che correrà con i colori della città Riviera delle Palme sarà M.T.Insider, un cavallo svedese allenato da Alsen Olle.

Ecco gli altri abbinamenti: Cokstile correrà per Montegiorgio, Raissa Sere per Loreto, Arazi Boko per Monte Urano, Vesna per Castelfrentano, Vanesia EK per Rapagnano, Pantera Del Pino per Sant’Elpidio a Mare, Pocahontas Diamant D per Mogliano, Primavera AS per Amandola, Von Wise AS per Petritoli, Billie De Montfort per Fermo, Vernissage Grif per Magliano Di Tenna, Unno Del Duomo per Porto Sant’Elpidio, Vanguardia per Grottazzolina, Vincent SM per Gualdo Tadino, Orion Tilly per Servigliano, Victor Bebo per Falerone, Shiva Ferm per Montecatini Terme, Van Helsing Font per Assisi, Venanzo Jet per Montegranaro, Jeepster per Massa Fermana, Toscarella per Civitanova Marche, Uisconsis Vol per Campofilone, Uftedmar per Santa Vittoria in Matenano, Zabaione Spav per Montechiarugolo, Zooper per Ascoli Piceno, Visa AS per Montappone.

La competizione prenderà il via alle 12.30 di domenica 10 novembre per finire in tarda serata. Ci sarà spazio per lo sport ma anche per lo spettacolo con stand gastronomici con le eccellenze del territorio.