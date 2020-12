Palariviera, il Comune: “Nessun uso scorretto. Struttura importante, può essere ancora un volano per il turismo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il Palariviera è una struttura importante per la nostra economia, gestita al massimo delle sue potenzialità potrebbe ancora essere un volano per il turismo locale”. Lo afferma l’assessore Pierluigi Tassotti, che evidenzia anche l’utilizzo dell’impianto per concerti, spettacoli e appuntamenti congressuali. “Di strutture del genere ce ne sono poche nelle Marche. In questi anni abbiamo organizzato spettacoli di buon livello”.

L’assessore spiega che nell’ambito degli obblighi contrattuali stipulati tra Comune e concessionario, quest’ultimo mette a disposizione le sale per tre giornate al mese, per un totale di 36 giornate. A questo dato vanno aggiunti 7 ‘bonus’ gratuiti.

“Nessuno ha adottato un uso scorretto del Palariviera – precisa Tassotti – nel 2018 su 36 giornate a disposizione ne abbiamo consumate 7, nel 2019 17 e nel 2020 zero. Per quel che concerne l’utilizzo gratuito, nel 2018 su 7 abbiamo svolto 4 utilizzi, 5 nel 2019 e 2 e mezzo nel 2020”.

Di recente la Palacongressi srl ha chiesto di rivedere il piano economico finanziario e la convenzione stipulata. Già due anni fa la società iniziò ad avanzare una serie di richieste di modifica degli atti concessori, in origine giustificati dal ritardo della conclusione dei lavori – per cause comunque non addebitabili all’amministrazione – poi dalla crisi del settore delle sale cinematografiche e, infine, dall’emergenza sanitaria. La Palacongressi ha pertanto avviato un arbitrato libero a cui il Comune si è opposto, chiedendo al contrario un arbitrato amministrativo.