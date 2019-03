Paddle, si lavora ad un torneo vip tutto al femminile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un torneo vip di paddle tutto al femminile. Per ora è solo un’idea, ma potrebbe diventare qualcosa di più. A proporre l’iniziativa è il Circolo Maggioni che a giugno non potrà riproporre la manifestazione voluta da Gigi Di Biagio a causa degli impegni di quest’ultimo all’Europeo di Under 21.

Ecco allora la possibilità di coprire l’assenza con un evento similare che possa aprire l’estate sambenedettese. Per quel che riguarda gli ex calciatori, l’appuntamento potrebbe solo slittare a settembre, come accadde nel 2017.

Intanto, sempre il Maggioni si è aggiudicato la tappa interregionale di qualificazione Bnl, che si terrà il 27e 28 aprile. La due giorni di paddle accoglierà i partecipanti di Marche, Umbria e Abruzzo e promuoverà due coppie che voleranno a Roma.