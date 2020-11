Ospedale, il Comitato esulta per la nomina di Di Matteo: “Punto di partenza per la ricostruzione del Madonna del Soccorso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso plaude all’arrivo di Remo Di Matteo che da martedì prenderà servizio come nuovo primario di Ortopedia. “Consideriamo la sua presenza come il punto di partenza per la ricostruzione del nuovo Madonna del Soccorso, dopo anni di svilimento, subordinazione e abbandono da parte di una ottusa classe politica, che ha considerato la Riviera come una zona nella quale la sanità pubblica doveva scomparire, per lasciare indisturbata la forte presenza del privato, da quegli stessi politici potenziata proprio a scapito del pubblico”, afferma Nicola Baiocchi.

“Abbiamo lavorato e lavoreremo ancora perché il Madonna del Soccorso diventi, nelle dotazioni e successivamente anche nell’edificio, il nuovo ed indiscutibile punto di riferimento della sanità pubblica per tutta la costa, anche del vicino Abruzzo”.