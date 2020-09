Ospedale, il Comitato: “Ceriscioli ha tolto i posti letto a San Benedetto, ora non ci sono più dubbi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nell’incontro con Cesare Milani e Diana Sansoni, abbiamo finalmente sentito la verità sui famosi posti letto e la conferma certificata di quello che il Comitato ripete da più di un anno”. Nicola Baiocchi interviene in merito all’esito della sottocommissione alla quale hanno preso parte il direttore dell’area vasta 5 e il direttore sanitario. “La Sansoni, nell’imminenza del suo pensionamento, ha più volte ripetuto che da Ancona arrivò la richiesta di ridurre i posti letto del Madonna del Soccorso di 50 unità con il pretesto di lavori di ristrutturazione. Tali posti sono stati dati alle cliniche private, persino a quella di Sassocorvaro nel pesarese. Ha poi aggiunto che ha cercato di non toglierli tutti a San Benedetto, togliendone alcuni anche ad Ascoli”.

Insiste Baiocchi: “Ora non ci sono più dubbi, né distinguo, né sono possibili altri patetici tentativi di negare la realtà. La giunta Ceriscioli ha volutamente tolto i posti letto al nostro ospedale per favorire i privati. Aggiungiamo che il Presidente è caduto dalle nuvole quando gli abbiamo esposto i numeri della carenza di posti. Come osservato dalla Sansoni, a San Benedetto ci sono le strutture private più forti delle Marche. Appare chiaro quindi per quale motivo abbiano deciso, dalla Regione, di tagliare i posti letto pubblici in area vasta 5 e soprattutto a San Benedetto. Quale possa essere il prossimo passo del programma sbandierato da oltre due anni, a dispetto di tutti i proclami attuali, ve lo lasciamo immaginare”.