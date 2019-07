“Ordinanza sull’alcol? I gestori se ne strafregano”. Bufera sulle parole di Filippini. Marini: “Attacco indiscriminato ad una intera categoria”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ordinanza anti alcol? La realtà è che tutti se ne strafregano gestori dei locali compresi”. Musica e parole dell’ex presidente del comitato di quartiere Marina Centro Giovanni Filippini che ha postato sui social le immagini di alcuni bicchieri lasciati in strada nel corso della nottata rivolgendosi al sindaco di San Benedetto auspicando multe ai titolari e ai gestori dei locali.

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione del presidente provinciale della Fiepet Confesercenti Alessandro Marini che parla di “attacco indiscriminato e generalizzato ad una intera categoria”. “Una categoria – spiega Marini – alla quale con orgoglio appartengo, che tanto lavoro dà a centinaia di famiglie sambenedettesi e, conoscendo la professionalità e il buonsenso di tanti miei colleghi, mi sento in dovere di replicare. La questione, sinceramente, fa sorridere: visto che stamattina qualcuno, come un novello Cartier_Bresson ha deciso di fotografare in giro per il centro qualche bicchiere incivilmente abbandonato, la soluzione paventata è quella di multare tutti i locali che se ne “strafregano”(cit). Domani poi proporranno di sanzionare tutte le gelaterie e le pizzerie, per poi passare ai supermercati, al mercato settimanale, arrivando ad ogni singola attività produttiva sambenedettese, fino ad una gloriosa crociata contro le multinazionali del tabacco”.

“Il ragionamento è semplice del resto – continua -. Se vendi qualcosa che può essere stupidamente abbandonato in giro, meriti una sanzione. E attenzione: è un attimo che ci si inerpichi in una polemica contro il riso lanciato agli sposi fuori dalle celebrazioni dei matrimoni. Sono consapevole che il caldo in questi giorni sia eccessivo e possa portare a ragionamenti sconclusionati, ma l’ennesimo attacco indiscriminato è insostenibile perchè dipinge la città come un qualcosa che non è. Se qualche povero mentecatto decide di distruggere gli arredi privati e pubblici della sua città (per poi, ovviamente, riempirsi la bocca di amore per la propria terra con esternazioni folcloristiche) o di cimentarsi in schiamazzi e danneggiamenti vari no, mi dispiace, non è colpa dei gestori dei locali. Noi possiamo allontanare chi decide di manifestare la propria idiozia come un trofeo da sbandierare e possiamo collaborare con le locali agenzie di sicurezza assumendo operatori, ma questi ultimi possono limitatamente agire (fortunatamente, aggiungerei) solo negli spazi antistanti le nostre attività. E’ la legge che lo dice e la Cassazione lo conferma: che questi siano tempi duri per chi si sente al di sopra della stessa e sia convinto che il proprio pensiero sia l’unico sostenibile non è un problema che può entrare in questo discorso”.

Marini ringrazia, a tal proposito, l’operato di polizia, carabinieri e vigili urbani: “A differenza dei detrattori della cosiddetta “movida” mi sento di ringraziare le nostre forze dell’ordine – afferma – che tra mille difficoltà di organico e mezzi garantiscono un servizio di prevenzione e controllo, perché siamo i primi ad essere soddisfatti quando vengono sanzionate o chiuse quelle attività che alla ricerca di facile guadagno somministrano alcolici ai minorenni, non allontanano gli avventori “molesti” e se ne “strafregano”, per rimanere in tema terminologico, del rispetto del proprio vicinato rovinando così l’immagine, il lavoro e la passione di tanti gestori di attività, che non possono però essere definiti loro colleghi. È ormai un anno che chiediamo ai nuovi rappresentanti del quartiere un incontro per trovare accorgimenti e migliorie che possano conciliare le legittime esigenze di tutti quelli che vivono il quartiere: sono convinto che a breve provvederemo, invitando anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale”.

Relativamente all’uscita di Filippini, il presidente provinciale Fiepet parla del famoso quarto d’ora di celebrità del quale evidentemente, l’ex presidente del comitato di quartiere Marina Centro “non si accontenta”. “Sono anni che puntualmente la domenica mattina siamo abituati a leggere sulle cronache locali dei bollettini di guerra che male, malissimo fanno alla nostra città e alla sua immagine – spiega – soprattutto quando ci ritroviamo a vivere in una città che ambisce a definirsi turistica, la prima realtà di tutte le Marche. Una realtà che fino a qualche anno fa (ma probabilmente non ero ancor nato) vedeva i turisti e chi era disposto a spendere il proprio vil denaro qui da noi non come fastidiose cavallette, ma come i benvenuti. L’unico aspetto consolante, in questo strepitio che descrive come “movida” ogni atto vandalico o criminale che si registra nel giro di una decina di chilometri, è che, leggendo poi i commenti che corredano siffatte dichiarazioni e prese di posizione, la stragrande maggioranza di chi decide di esprimere il proprio parere su tali notizie è spesso di segno contrario, vicino ai gestori, ai turisti, ai sambenedettesi e alle ragazze e a i ragazzi che popolano il mondo della notte”.