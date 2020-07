Operatori sanitari sul piede di guerra: “Ad aprile Ceriscioli aveva promesso venti milioni. Non abbiamo visto un soldo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dove sono finiti gli oltre venti milioni di euro promessi dal presidente della regione Marche?”. se lo chiedono alcuni operatori sanitari del Madonna del Soccorso che, ad oggi, non hanno visto alcuna traccia del riconoscimento economico annunciato lo scorso aprile da Ceriscioli (QUI la nota ufficiale dell’ufficio stampa regionale). “Si parlava di circa 500 o addirittura 1000 euro per ciascun operatore, ma quei soldi non sono mai arrivati e non si sono mai visti”. Medici, infermieri, Oss, tecnici, ausiliari, ma anche lavoratori addetti a pulizie e sanificazione degli ambienti stanno dunque ancora attendendo il mantenumento di quella promessa. “Qui, come in tutti gli altri ospedali marchigiani – continuano – ci sono persone che hanno fronteggiato questa drammatica emergenza sanitaria con straordinario impegno e mettendo a repentaglio anche la propria vita”.

Il 18 aprile il presidente Ceriscioli aveva garantito “chiarezza e certezza delle risorse […] non solo verso i dipendenti, ma anche per le altre figure che lavorano nei nostri ospedali: dirigenti medici e sanitari, personale sanitario, socio-sanitario, tecnico e ausiliario del comparto, operatori di supporto, addetti alle pulizie e sanificazione degli ambienti. E’ il dovuto riconoscimento ai nostri angeli del Covid, che meritano un ringraziamento non solo a parole per la loro opera immensa di queste lunghissime settimane: una presenza fatta prima di tutto di grande professionalità, ma anche di grandissima generosità, senso di responsabilità e attaccamento al lavoro, che sono risultati determinanti per fronteggiare la grave situazione che ha colpito con particolare intensità la nostra regione”.