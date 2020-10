Operatori sanitari costretti a firmare per rinunciare al vaccino antinfluenzale, arriva il ricorso al Tar

ASCOLI PICENO – Le segreterie territoriali NurSind Ancona, Macerata e Ascoli Piceno-Fermo oggi hanno depositato ricorso al Tar Marche sulla Delibera della Giunta Regionale sui vaccini agli operatori sanitari. “Il sindacato delle professioni infermieristiche – spiegano dal Nursind i tre segretari provinciali Maurizio Pelosi (Ascoli-Fermo), Matteo Riganese (Ancona) e Matteo Rignanese (Ancona) – pur condividendo l’obiettivo primario della protezione e sicurezza di operatori e pazienti, non può condividere le modalità con le quale si propone la vaccinazione anti-influenzale agli operatori sanitari. Infatti nella prima pagina al punto 3, stabilisce l’obbligatorietà della vaccinazione per i professionisti sanitari e socio sanitari, quando l’obbligatorietà di una vaccinazione è materia legislativa nazionale. Inoltre con la Delibera si è voluto introdurre un “obbligo di compilare un modulo autografo di rinuncia”, che ha indignato molti colleghi, perché in abuso alle normative vigenti che prevedono la sottoscrizione del consenso informato al trattamento sanitario proposto e nulla in riguardo ad un supposto “dissenso informato”. Nonostante le protesta dei dipendenti la Regione e l’ASUR ha solo “ammorbidito” il contenuto del modulo di rifiuto, dove si paventavano supposte conseguenze e responsabilità. Una procedura inconsueta e poco trasparente, perché la mancata effettuazione della vaccinazione potrebbe essere un elemento di valutazione di idoneità alla mansione specifica e sede di assegnazione del professionista sanitario. Conseguenze illogiche per una vaccinazione raccomandata che inficerebbero sulla vita lavorativa del dipendente e qualità di cure erogate ai pazienti. Il NurSind ha già ottenuto con il TAR del Lazio sentenza n.° 10048 datata 2 ottobre 2020, la revoca di una similare delibera che prevedeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i sanitari. La giurisprudenza sembra ormai concorde nel ritenere che questa decisione spetta al livello centrale, utile a garantire uniformità d’azioni in tutto il paese”.