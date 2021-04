Olimpiadi Scienze Naturali, il liceo scientifico Rosetti alle finali di Roma

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno Maria Giovanna Duranti ed Andrea Novelli, studenti del Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto, a rappresentare le Marche alle finali nazionali delle Olimpiadi delle Scienze Naturali per la sezione biennio. I due studenti della classe 2F sono infatti risultati rispettivamente prima e secondo alla selezione regionale della competizione, conquistando così i due soli posti disponibili per quella nazionale programmata, dal 7 al 9 maggio 2021, a Roma, con svolgimento in presenza se le condizioni sanitarie nazionali lo consentiranno, on line in caso contrario.

La sfida marchigiana, svoltasi in modalità a distanza lo scorso 24 marzo, ha visto Duranti e Novelli precedere nella classifica regionale due loro compagni d’istituito, Jessica Serafini (2S) ed Emanuele Verdecchia (2M); pertanto i risultati hanno visto gli studenti del biennio del Rosetti classificarsi nelle prime quattro posizioni, su un totale di 39 concorrenti. Ad organizzare, per l’anno scolastico 2020/21, la diciannovesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali è l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) che la rivolge a tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore unitamente alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR. Il Liceo Rosetti ha partecipato alla gara insieme a circa 400 scuole superiori distribuite sull’intero territorio nazionale