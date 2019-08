Nuove fermate per bus, il Comune risponde al bando regionale: progetti per 100 mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune intende attuare una corposa riqualificazione delle fermate degli autobus e chiede aiuto alla Regione. Il Municipio ha infatti risposto al bando lanciato da Palazzo Raffaello che mette a disposizione complessivamente, per gli anni 2020 e 2021, un milione di euro “per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale”.

Le pensiline prese in esame sono quattordici, per una richiesta totale di contributo di circa 100 mila euro. Si fa riferimento a via Roma, all’ospedale, a piazza Battisti, alle fermate (direzione nord e sud) sulla Statale all’altezza di Zappasodi, alla Banca delle Marche, alla Banca Toscana, alla Polizia Stradale (direzione nord e sud), alla Caserma Guelfa (direzione nord e sud), al Bar Marzonetti e alla Chiesa dell’Annunziata.

Il limite di finanziamento è di 20 mila euro per ogni intervento. Da parte del Comune la richiesta maggiore arriva per la pensilina di fronte alla sede della Polizia Stradale in direzione sud (15.700 euro), a cui segue la fermata della Caserma Guelfa (sempre verso sud) che necessita di 10 mila euro.

Il punteggio più alto sarà assegnato a quelle fermate con elevata pericolosità, poi a quelle con scarso attrezzamento e a quelle che hanno un livello di utilizzo maggiore ai 50 utenti giornalieri.