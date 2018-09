Nuova sede dell’associazione On the Road, domenica l’inaugurazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 23 settembre 2018 alle ore 17, in Contrada San Giovanni a San Benedetto del Tronto, sarà inaugurata la nuova sede amministrativa e operativa dell’Associazione On the Road Onlus. Ospiterà gli uffici e gli sportelli a bassa soglia dei progetti di contrasto alla tratta di esseri umani, di accoglienza migranti e di contrasto alla violenza di genere. Inoltre metterà a disposizione un’aula formativa e uno sportello per l’inserimento lavorativo accreditati presso la Regione Marche per l’esercizio delle attività di servizi al lavoro e orientamento e formazione professionale.

On the Road opera dal 1994 nella difesa e nella promozione dei diritti umani, nella lotta contro le discriminazioni, lo sfruttamento e le ineguaglianze che sono causa di esclusione. È presente nelle regioni Marche Abruzzo e Molise e concentra la sua azione sui temi: tratta e sfruttamento, violenza di genere, accoglienza migranti, formazione e lavoro, povertà estrema, salute mentale e cooperazione internazionale. Oltre allo sportello di inserimento lavorativo e all’aula formativa, sul territorio di San Benedetto del Tronto On the Road gestisce gli sportelli del Centro Antiviolenza Donna Con Te, costituito nell’ambito dell’omonimo progetto che vede come Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII in partenariato con gli Ambiti Sociali Territoriali XXI -XXIII – XXIV.