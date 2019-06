Nuova sede dei vigili urbani, tre opzioni in campo. Ma l’edificio di piazza Kolbe resta un miraggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cercasi nuova sede per i vigili urbani. Si è svolta lunedì una riunione in Comune alla presenza del sindaco per individuare la futura sistemazione della polizia locale. Il vecchio Municipio non è più una location confortevole, motivo per cui ci si è decisi a guardarsi attorno.

Le opzioni ad oggi sono tre: l’edificio di piazza Kolbe, come deciso in origine, un immobile in via Veneto oppure l’ex sede dell’Enel tra via Umbria e via Lucania.

Nel primo caso, la soluzione appare utopistica, visto che il cantiere in zona Cerbone è fermo da anni. Più probabili le altre due collocazioni, con il Pd che nelle settimane scorse contestò platealmente l’ipotesi di via Veneto.