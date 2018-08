“No all’ospedale unico”, la battaglia sbarca su Facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il ‘no’ all’ospedale unico tra Colli e Pagliare sbarca sui social. E’ stata infatti creata nei giorni scorsi la pagina Facebook ‘No ospedale unico piceno’, che nel giro di quarantott’ore ha conquistato quasi mille adesioni.

“Il coordinamento – scrivono i promotori della pagina – nasce in risposta alla scelta della politica regionale che prevede lo smantellamento dei nostri due nosocomi a favore di una terza struttura alla pari, se non inferiore, a quelle già esistenti, struttura che serve, così come concepita, esclusivamente a garantire una continuità politica ed elettorale e che discrimina completamente il nostro territorio. Il Piceno non ha nulla da invidiare al resto delle Marche, abbiamo gli stessi diritti degli altri cittadini eppure, ci vengono completamente negati. Chiediamo la garanzia di accesso alle cure territoriali e siamo stanchi di dipendere sempre di più da una centralizzazione selvaggia, perché questo è e questo vogliono attuare. La nostra popolazione ha, per densità, diritto ad avere una sanità che possa garantire l’accesso alle cure nella sua totalità, ma è costretta ancora di più a dipendere dalla centralità Anconetana e dalla forza che la politica regionale sta dando sempre di più alla sanità privata. I nostri due ospedali sono una risorsa che va implementata e se deve essere costruito un nuovo ospedale, deve tener conto delle necessità di tutti i cittadini. Deve essere previsto un nosocomio che, alla pari delle altre province (vedi Pesaro e Ancona) possa garantire e coprire ogni necessità assistenziale, a tutti i livelli. Così come è stato progettato, questo ospedale unico non amplia nulla dell’esistente, anzi. Taglia senza criterio i servizi e i posti letto e non garantisce nulla di nuovo. A parità di densità di popolazione noi abitanti del Piceno, non abbiamo un accesso diretto alle cure di maggior livello e dipendiamo da una struttura ospedaliera che si trova a cento km di distanza. Questo è inconcepibile. A tutt’oggi non vengono forniti i dati sanitari reali sugli accessi dell’utenza nei nostri nosocomi, divisi per patologia, dati che dimostrano ampiamente come il nostro territorio e la nostra cittadinanza, nonché gli abitanti del confine abruzzese, si rivolgono al nostro territorio per le cure. Non vengono forniti perché dimostrano ampiamente come sia assolutamente necessario implementare i servizi ospedalieri e questo stride con la macelleria sanitaria che invece vuole smantellare ancora di più l’esistente con lo spot di un nuovo ospedale unico che, nella sua realtà finale, è soltanto una nuova fucina politica pre-elettorale. Difendiamo il futuro sanitario del Piceno, tutti i cittadini sono invitati ad unirsi a noi, senza campanilismi e colori politici, ma con un unico obiettivo: salvare la nostra sanità e garantire le cure ai cittadini Piceni”.