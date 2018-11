Moby Prince, mercoledì 14 novembre speciale di “Atlantide” su La7

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verrà recuperata mercoledì 14 novembre la puntata di “Atlantide” dedicata al Moby Prince.

In onda su La7 a partire dalle 21.15, il programma condotto da Andrea Purgatori si intitolerà “La strage nascosta nella nebbia” e ricostruirà le ultime ore del traghetto che nell’aprile del 1991 si scontrò nella notte con la petroliera Agip Abruzzo.

Morirono 140 persone, tra cui il sambenedettese Sergio Rosetti. Purgatori intervisterà l’unico superstite che, a distanza di quasi vent’anni parlerà per la prima volta davanti a una telecamera.

L’appuntamento, in programma due settimane fa, era stato rinviato in seguito al ritrovamento di alcune ossa nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. La rete preferì pertanto trasmettere un approfondimento relativo al caso di Emanuela Orlandi.