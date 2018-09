Miss Italia, via alle pre-finali di Jesolo. Sogna anche la sambenedettese Sara Ferraiuolo

JESOLO – E’ iniziata lunedì a Jesolo l’avventura della sambenedettese Sara Ferraiuolo, arrivata fino alle prefinali di Miss Italia. Con lei altre 181 ragazze, tra cui anche l’ascolana Erika Franceschini, che si contenderanno gli appena 30 posti disponibili per la finalissima di Milano del 17 settembre.

Lunedì le ragazze hanno sfilato in corteo per la città veneta, per poi mettersi subito al lavoro. Tra martedì e mercoledì la commissione tecnica ridurrà il numero delle giovani a 60 e in seguito, per l’appunto, a 30. I giurati sono Fabiana Cutrano, dirigente di Infront Italy, la società che inaugura la propria partnership con Miss Italia proprio con questa edizione; Giulia Arena, trionfatrice nel 2013; il regista Christian Marazziti; gli autori della programmazione televisiva sul concorso Dario Enrico Baudini, Simone Di Rosa e Roberto Avvignano.

Le immagini delle selezioni verranno trasmesse su La7 domenica 16 settembre, alla vigilia dell’ultimo atto, che vedrà ancora una volta alla conduzione Francesco Facchinetti. Al suo fianco ci sarà Diletta Leotta.

Sara Ferraiuolo ha 19 anni ed è diplomata al Liceo Classico. Per quel che riguarda le Marche, concorrono pure quattro ragazze provenienti dalla provincia di Ancona, una dalla provincia di Fermo e una dalla provincia di Pesaro.