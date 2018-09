Miss Italia, Carlotta Maggiorana: “Dedico la vittoria alla mia famiglia e alle Marche”

MILANO – “Non me l’aspettavo, devo ancora metabolizzare ma mi sembra proprio di volare”. Sono queste le prime parole da miss di Carlotta Maggiorana, vincitrice dell’edizione 2018 del concorso di bellezza.

La ventiseienne di Cupra Marittima era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche. Alta 1 e 73, capelli e occhi castani, Carlotta è sposata da un anno. Per lei si tratta della seconda volta a Miss Italia. Aveva già partecipato nel 2011, ma aveva deciso di ritirarsi dopo la prima fase di selezioni.

“Spero che oggi inizi una bella carriera e dedico la vittoria al mio papà che non c’è più, alla mia mamma che ha pianto tanto e alla mia regione, le Marche, afflitta dal terremoto”.

La Maggiorana è tra le vincitrici meno giovani della storia di Miss Italia. Per le Marche è invece il quarto titolo in assoluto. L’ultimo precedente risaliva al 1981, quando vinse Patrizia Nanetti. La regione che ha collezionato il maggior numero di titoli in assoluto resta la Sicilia con 11. Seguono Lazio e Lombardia con 10. Le Marche contano 4 reginette.