Mense scolastiche, la Junior Card si potrà ricaricare online

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si arricchiscono i servizi di pagamento telematici offerti dal Comune di San Benedetto del Tronto. Da oggi è possibile ricaricare on line la Junior card, ovvero il badge che viene assegnato ad ogni alunno che usufruisce della mensa delle scuole cittadine.

Accedendo al portale Planet School, le cui credenziali sono già in possesso di tutte le famiglie dal momento in cui hanno ritirato la junior card, è possibile attraverso una semplice procedura ricaricare la card con il sistema dei pagamenti MarchePayment messo a disposizione dalla Regione Marche. Chi ha smarrito le credenziali può scrivere a [email protected] it

Questa modalità di pagamento si affianca a quelle già esistenti, ovvero con bancomat e carte di credito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra del Municipio) o in contanti presso l’Ufficio Economato (secondo piano). In quest’ultimo caso occorre prenotare telematicamente l’appuntamento (consultare la homepage del sito comunale).

E’ inoltre possibile ricaricare presso uno degli esercizi convenzionati al costo di 1 euro per ogni ricarica (l’elenco delle attività convenzionate è disponibile sul sito comunale, percorso “L’Amministrazione – Servizi del Comune – Junior card”).