Marina Centro, Liberatore conferma l’addio: “Mancava la trasparenza, venivo informata a cose fatte”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un Comitato di quartiere è portavoce dei residenti e non trovo normale che vengano prese posizioni prima di ascoltare gli stessi”. Miriam Liberatore esce allo scoperto e motiva la decisione di lasciare la vicepresidenza del comitato di quartiere Marina Centro e anche la carica di membro del direttivo.

“Ritengo fondamentale che tutta l’attività di un comitato di quartiere debba essere improntata alla collegialità, cioè a dire che tutti gli argomenti, le situazioni e i problemi vadano affrontati in sede di riunione del direttivo e discussi tra tutti i componenti”.

Questo, a detta della Liberatore, non sarebbe avvenuto. L’ormai ex vicepresidente porta come esempio la questione delle varianti urbanistiche promosse dall’amministrazione. “La Conferenza dei Presidenti ha espresso unilateralmente il proprio parere prima ancora di ascoltare i residenti dei vari quartieri, tant’è che le assemblee pubbliche sono programmate ma si devono ancora tenere. E’ un modo di fare politica, nonostante i comitati di Quartieri debbano essere apolitici? A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”.

Prosegue la Liberatore: “Il vicepresidente è previsto dal vigente regolamento dei quartieri, pertanto ha un ruolo ben preciso e non può essere relegato ad una semplice figura virtuale. Dovrebbe stare a stretto contatto con il presidente e condividerne le eventuali posizioni inerenti gli argomenti che riguardano il quartiere rappresentato, non dev’essere informato a cose fatte”. L’accusa, rivolta alla presidente Elena Piunti è pertanto quella di aver svolto riunioni e incontri in forma “ristrettissima” e in luoghi “non canonici”.

“Personalmente tengo fortemente a precisare che nel biennio appena trascorso il mio impegno quotidiano per il quartiere è stato dettato semplicemente dal mio attaccamento alla città e scevro da future mire elettorali e politiche. In quello che ho scritto sopra, la chiave di lettura delle mie dimissioni dal comitato di quartiere Marina Centro.

Comunque, nonostante le dimissioni, il quartiere Marina Centro non perderà la mia personale disponibilità, ovviamente per quello che mi sarà possibile fare”.