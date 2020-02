Maggioni, il circolo rinnova quattro campi e fa appello al Comune: “Chiediamo certezze sulla concessione dell’area”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se la riqualificazione completa è un sogno, il Maggioni comincia ora a ragionare per step. Lo scorso 28 gennaio si è svolto un nuovo incontro col Comune per discutere del restyling della struttura dal costo complessivo di un milione di euro.

“Intanto ci venga garantito lo status di permanenza – dice il presidente del circolo Afro Zoboletti – in attesa di un titolo pluriennale, cerchiamo una regolarizzazione sul breve termine”.

Zoboletti fa riferimento al passaggio dell’area dal Demanio all’ente, avvenuto nel 2016. “Da quel momento si è agito per proroga, il nostro interesse è avere certezze per poter ragionare sugli investimenti”.

Il realismo intende accantonare provvisoriamente la realizzazione delle nuove tribune e puntare soprattutto sulla costruzione delle zone ricevimento. “Siamo il circolo più bello delle Marche – insiste il presidente- ma non abbiamo un ristorante o un club house. Per noi è una penalizzazione, se vogliamo crescere dobbiamo ragionare in questo senso”.

Intanto, il Maggioni andrà incontro ad un ricco restyling riguardante i campi da tennis. A maggio i campi 9 e 10 passeranno dall’erba sintetica alla terra rossa, mentre a settembre i campi rossi 7 e 8 andranno ad ospitare erba sintetica di ultimissima generazione. Lavori che costeranno circa 100 mila euro.