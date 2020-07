Madonna della Marina, cronaca di una festa annullata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Festa delle Feste. Così è stata ribattezzata da alcuni anni la Festa della Madonna della Marina e, in quanto tale, una volta terminata un’edizione si afferma di voler cominciare a pensare immediatamente a quella dell’annata successiva. Poi, puntualmente, si arriva col fiatone, con gli imprevisti che all’ultimo bussano alla porta, anche se stavolta di mezzo ci si è messo il covid.

“Non finirò mai di ringraziare i volontari del comitato San Benedetto in Festa che hanno reso possibile tutto questo con sacrificio e dedizione”, diceva Pasqualino Piunti il 29 luglio 2019. “A loro va riconosciuta anche la capacità di aver interpretato al meglio il tema di quest’anno che era quello della Condivisione. L’aver coinvolto anche delle grandi professionalità nell’ambito della gastronomia e della ristorazione, alle quali pure rivolgo i più sentiti ringraziamenti, ha costituito l’arma vincente per offrire piatti apprezzati dai tantissimi partecipanti”. Poche settimane prima c’era stato lo strappo con la stessa associazione, ricucito in extremis grazie ad un miracoloso compromesso.

Il coronavirus e il conseguente lockdown avevano annullato ogni ragionamento sull’edizione 2020, almeno fino a maggio. Il 19, con l’ingresso nella fase due e il ritorno di un pizzico di ottimismo, sempre il sindaco tornò a citare la Festa, promettendone lo svolgimento seppur con le limitazioni del caso: “La faremo con le dovute precauzioni, sicuramente non sarà come gli anni scorsi, ma salvaguarderemo la tradizione”. Tesi confermata l’11 giugno: “Cercheremo di non far mancare nemmeno i fuochi”.

Intanto, il 13 giugno, San Benedetto in Festa ufficializzava la fuoriuscita dal team degli organizzatori: “Siamo dispiaciuti di non essere stati selezionati, ma crediamo che l’amministrazione abbia la facoltà di avvalersi di chiunque ritenga opportuno”, precisò Giovanni Filippini.

Poco male, perché il 19 giugno l’amministrazione avviava i contatti con San Benedetto da Vivere, realtà che ingloba oltre cento esercenti del centro. La volontà era quella di realizzare eventi per tutta la settimana interessata dalle celebrazioni e di fare in modo che bar e ristoranti del centro nei giorni della Festa servissero a clienti e turisti un prodotto gastronomico tipico del posto concordato assieme. Sarebbe stata una sorta di alternativa alla sagra. L’obiettivo tuttavia non andò in porto.

Una mezza svolta in positivo venne registrata il primo luglio con l’ufficializzazione del concerto di Dardust, a cui il 6 si aggiunsero i nomi di Nina Zilli ed Enrico Ruggeri.

Il 9 luglio è stato il giorno della prima svolta, con l’accusa da parte dell’opposizione di aver approvato in giunta una delibera da 100 mila euro per l’organizzazione della manifestazione. “Nelle città limitrofe molte manifestazioni simbolo vengono annullate, noi al contrario continuiamo a investire i soldi non pensando alle persone in difficoltà”, avevano tuonato Giorgio De Vecchis, Rosaria Falco e Marco Curzi. “Questa amministrazione è in continua campagna elettorale”.

Era solo l’antipasto, visto che in serata arrivava l’arresto dell’organizzatore dei concerti della Festa, con il Comune che il 13 luglio comunicava l’interruzione delle trattative, riservandosi però “di valutare altre proposte per mantenere il cartellone della Festa sui livelli di qualità e attrattività che si era prefissa di raggiungere, sempre che le disposizioni in materia di sicurezza vigenti e sopratutto quelle in corso di emanazione a livello nazionale rendano ancora fattibile questo progetto”.

Si arriva quindi al 17 luglio e le sensazioni della vigilia diventano realtà. Piunti incontra il Questore di Ascoli Piceno Paolo Maria Pomponio e giunge ad una decisione definitiva: “Se la diffusione del Covid appare sotto controllo, è anche vero che non si può sottovalutare la presenza di focolai, al momento contenuti e circoscritti, ma che potrebbero trovare terreno fertile in occasioni di aggregazione favorite da eventi popolari. Non possiamo rischiare di tornare in quell’incubo, e credo che i miei concittadini e gli ospiti della città comprenderanno le motivazioni di questa sofferta scelta. La Festa delle Feste sarà onorata con le celebrazioni religiose, anch’esse programmate in forma ridotta e rivista per ridurre al minimo i rischi”.