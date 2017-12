L’ultima volta di Gualtiero Marchesi a San Benedetto: «Io non sono chef. Io faccio il cuoco»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È passato poco più di un anno dall’ultima visita di Gualtiero Marchesi a San Benedetto. Il Maestro, scomparso oggi all’età di 87 anni, aveva visitato la città nel settembre dello scorso anno per ricevere il premio “Riviera delle Palme” per il suo libro “Opere Works”. In quell’occasione aveva chiesto di poter incontrare gli studenti dell’Alberghiero Buscemi, dando luogo a un’incontro fra i giovani aspiranti chef e un “cuoco” fra i più illustri della storia italiana.

Cuoco, mai chef. Per scelta. A un spettatrice che nel corso dell’incontro si rivolse a lui chiamandolo “chef”, Marchesi rispose senza esitazione, lasciando la platea attonita e sorpresa: “Io non sono chef, signora. Io faccio il cuoco”.

“Non amo la cucina in tv, la sua spettacolarizzazione né le evoluzioni astruse della cucina moderna” aveva detto quando, in occasione dell’incontro all’Alberghiero si è trovato a rispondere, secco e senza mezzi termini, alle numerose e insistenti domande che gli furono rivolte dagli insegnanti e dagli avventori sulla moda degli show di cucina.

Agli studenti invece, che timidamente si facevano avanti per chiedergli consiglio, Marchesi ha risposto con tutt’altro tono. A questi rivolgeva un sorriso pieno di calore umano, e parlava con calma, enumerando le caratteristiche di un buon cuoco e saggiando la loro determinazione. “Siete sicuri di voler fare questo lavoro? Fare il cuoco è un lavoro duro. La cucina è una scienza e un’arte allo stesso tempo”.

Marchesi ha visitato San Benedetto in più occasioni, portando con sé non solo la sua esperienza culinaria e la sua arte, ma anche le sue passioni e i suoi affetti. Fra questi, il Trio Dandolo, gruppo musicale composto dai suoi nipoti, tutti musicisti classici, che allietarono con un concerto la serata della premiazione nella sala consiliare del municipio.