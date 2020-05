L’Ospedale di San Benedetto del Tronto, una storia ricca di conquiste e valori

Ospitiamo con grande piacere un contributo della professoressa Benedetta Trevisani sul nostro ospedale e sulla sua storia:

Quando la segregazione in casa dovuta al Coronavirus dilata il tempo giornaliero che sembra non passare mai, può capitare che rovistando nei cassetti si rintraccino vecchie cose dimenticate che gettano una luce nuova sul presente. E’ così che è saltata fuori l’immagine di una manifestazione popolare a San Benedetto con cartelli su cui si legge “MONTILLO, giù le mani dall’Ospedale di S. Benedetto” (il dottor Montillo era allora presidente dell’Ospedale Regionale di Ancona). Alla base della vecchia immagine qualcuno ha aggiunto a mano una didascalia che rimanda alla data del 19-11-69.

Basta una breve ricerca in Internet perché ci si imbatta in una pubblicazione che sulla copertina riporta: L’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto – La svolta degli anni 1963-1981, a cura del Sig. Giovanni Brunelli, Direttore Amministrativo dell’Ente, anno 2008.

Una pubblicazione di poco più di 30 pagine che tuttavia delinea per il nostro ospedale un percorso di crescita che ha del prodigioso. Nell’arco di 18 anni (1963-1981), infatti, si sono create e messe in funzione le più qualificate Divisioni-Sezioni e Servizi di specialità e generici, che da semplice infermeria lo hanno reso un Ospedale moderno ed efficiente.

Afferma l’autore Giovanni Brunelli: “Nel 1978 l’Ospedale di San Benedetto del Tronto aveva già superato, e di gran lunga, gli Ospedali di Ascoli Piceno e Fermo, sia per la gran mole di lavoro che per la qualificazione raggiunta. Reparti specialistici come quello di Cardiologia, o servizi come Emodialisi, Rianimazione o Centro Trasfusionale erano solo appannaggio dell’Ospedale di San Benedetto nell’ambito della Provincia di Ascoli Piceno”.

Nelle varie pagine sono via via indicati tempi e modi di questa crescita con riferimento agli ampliamenti realizzati rispetto al corpo iniziale progettato dall’Ing. Onorati, ai nuovi reparti messi in opera, alle professionalità mediche che hanno attivato e garantito nel tempo l’alta qualità del nostro servizio ospedaliero. E alla fine del piccolo libro troviamo la seguente orgogliosa rivendicazione dell’autore: “Quelli nominati sono i fautori ed i creatori, e nessun altro, dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, che in pochissimi anni, da piccolo Ospedale di zona e di Provincia, è divenuto una delle entità più importanti e qualificate della Regione Marche”. Nel clima di chiacchiere e di polemiche, che imperversano sull’argomento spesso generando confusione, sarebbe opportuno che tutti prendessimo coscienza della storia esemplare del nostro Ospedale.