Liceo Scientifico, bronzo ai giochi studenteschi di vela

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bel podio per gli studenti che hanno rappresentato il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Trontoalle finali regionali dei Giochi Studenteschi di vela. L’equipaggio, composto da Enrico Bracciani (4 D),Enrico Ciaralli (1 G), Sofia Paradisi (2 S), Swami Sciarra (1 F) e Matteo Terenzi (3 S), ha infatti conquistato il bronzo.

Il team, guidato dal professor Vincenzo Romano, ha gareggiato venerdì nelle acque antistanti la Lega Navale di Ancona e, già dopo le prime due prove della prima manche è approdato in finale, in competizione con numerosi altri equipaggi provenienti da istituti superiori di tutta la regione Marche. In particolare a chiudere la gara sono stati Bracciani, Paradisi e Terenzi, considerato che il vento debole consentiva la sola presenza di tre atleti sull’imbarcazione. La compagine del Rosetti ha gareggiato, pur inserito nella categoria maschile, in formazione mista evidenziando le belle doti atletiche degli studenti e delle studentesse che hanno lottato fino all’ultimo per il podio; il bronzo finale ha quindi messo in luce impegno e tecnica sportiva dell’intero gruppo.

La bella prestazione si affianca a quella che altri studenti del Rosetti hanno dato, in occasione dei Campionati Studenteschi, in varie discipline sportive, a riprova della diversificazione delle attività curriculari ed extracurriculari portate avanti dall’istituto sambenedettese nell’ambito della propria offerta formativa. Agli atleti il plauso della Dirigente Scolastica, Stefania Marini, e delle varie componenti dell’intero istituto.