Le opere di Cicchini protagoniste al festival “Semplicemente Fotografare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Semplicemente Fotografare Live 2019 – il festival” si avvia alla sesta edizione a Novafeltria da oggi 20 e 21.22 settembre alle ore 18:00 apertura mostre fino al 28. 29 settembre, un programma ricco di incontri della fotografia italiana, due weekend con Francesco Cito, Simone Cerio, Francesco Comello,, la Camera Oscura con Giulio Limongello, ospiti Dennis Zillotto, Andrea Gottardi, Gabriele Chiesa, Pasquale Liguori, Maurizio Garofalo, Federico Arcangeli, Luigi Conte, Giovanni Alberton , Giorgio Rossi e Tental.

Sono 56 gli artisti in mostra e tra loro anche Alberto Cicchini che espone le sue immagini sulla processione religiosa “La Desolata” di Canosa di Puglia. L’associazione ha come finalità diffondere e rendere accessibile la cultura dell’immagine, attraverso l’utilizzo delle tecniche fotografiche e audio visive e approfondimento, mostre, workshop, convegni e eventi studio . Obbiettivi comuni “Semplicemente Fotografare” migliorarsi reciprocamente con una sana discussione intorno alla fotografia, senza perdere di vista che la fotografia è si passione, ma anche divertimento ed una buona dose di goliardia. Un in bocca al lupo a Lia Alessandrini e il suo staff ”Semplicemente Fotografare”.