Le foto in spiaggia e l’abbraccio a Mimmo Del Moro. Le immagini di Miss Italia in riviera. VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In posa sulla spiaggia di San Benedetto per qualche foto ufficiale, il pranzo e l’abbraccio con Mimmo Del Moro, prima di far tappa a Petritoli e Montegiorgio per la grande festa.

L’organizzazione di Miss Italia pubblica il video ufficiale della giornata di Carlotta Maggiorana, tornata venerdì scorso nelle Marche a quasi due settimane dall’incoronazione.

Alla festa del suo rientro a casa Carlotta Maggiorana ha detto: “Non c’è regalo più bello di una festa organizzata per te dai tuoi concittadini, dalla persone che ti hanno vista crescere e che ti vogliono bene. Qui, in mezzo a voi mi sento davvero #MissItalia” pic.twitter.com/pRSJ5tSgjV — Miss Italia (@_MissItalia) 1 ottobre 2018

“Sono molto felice di tornare a San Benedetto”, ha detto la 26enne durante il brindisi. “Mi auguro di avere una carriera fortunata”. Una volta tornata a Montegiorgio, la ragazza si è goduta l’affetto dei suoi compaesani: “Non c’è regalo più bello di una festa organizzata per te dai tuoi concittadini, dalla persone che ti hanno vista crescere e che ti vogliono bene. Qui, in mezzo a voi mi sento davvero Miss Italia“