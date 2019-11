Le estati di Fred Bongusto a San Benedetto. Tra le cene da Tato e le partite al Maggioni con Zoboletti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aveva un feeling particolare con la Riviera, Fred Bongusto. Il cantante, somparso ieri all’età di 84 anni, viene infatti ricordato con grande affetto da Vincenzo “Tato” Troiani, il ristoratore sambenedettese che con Bongusto aveva instaurato un rapporto di amicizia cresciuto negli anni.

Il cantante molisano aveva conosciuto la Riviera delle Palme ai tempi delle sue esibizioni negli anni ruggenti della Palazzina Azzurra. Ma a San Benedetto era rimasto profondamente legato tanto da fermarsi sempre in Riviera in occasione di qualche concerto tra Marche e Abruzzo.

In estate poi trascorreva più giorni di vacanza a San Benedetto. Le cene da Troiani, per lui, erano un appuntamento imperdibile. Poi, al mattino, sveglia presto e appuntamento al Maggioni con il presidente Ferruccio Zoboletti per una partita a tennis.