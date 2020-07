Lavori in sopraelevata, lunedì chiude via del Cacciatore. Ad agosto il cantiere va in pausa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulla sopraelevata. Proprio in questi giorni si è svolta una riunione in videoconferenza tra tutti i soggetti interessati per il fare il punto sulle attività completate e verificare i prossimi step. Sono stati ultimati, come previsto, i lavori in notturna per la sostituzione di alcuni giunti di sottopavimentazione e, sono attualmente in corso gli interventi in corrispondenza di via Mare con senso unico ovest – est. Da lunedì, sempre su Via Mare, proseguiranno le attività di cantiere con la chiusura di via del Cacciatore. Poi i lavori si sposteranno in V.le dello Sport in prossimità dell’area camper per poi interessare via Pasubio. Il traffico sarà funzionante da svincolo depuratore a SSl6 (Direzione Nord) e da rotatoria SSl6 a svincolo Sentina (Direzione Sud).

Ad agosto è prevista una pausa per agevolare il transito nel momento centrale del periodo estivo. Poi i primi di settembre l’intervento riprenderà su via Pasubio per concludersi entro pochi giorni. “I lavori eseguiti su questa arteria fondamentale per la mobilita – ricorda il presidente Fabiani – sono stati finanziati con circa 800 mila dal euro Ministero delle Infrastrutture (MIT) e tutte le operazioni sono state concordate tra il Servizio Viabilità della Provincia, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto del Tronto, la Regione Marche e l’Anas in stretta e proficua sinergia istituzionale”.