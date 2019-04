L’arte di Prichiò spiegata agli alunni della primaria. Franco Paolini visita le Battistine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata alla scoperta dell’arte del celebre Prichiò. E’ quella che hanno vissuto i bambini della scuola primaria dell’Istituto delle Suore Battistine che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la visita di Franco Paolini, in arte “Prichiò”. L’artista ha spiegato loro il nuovo modo di pitturare con in nero di seppia incantando i piccoli alunni che hanno assistito, in diretta, alla messa in opera della sua arte.

Paolini ha ripercorso con i piccoli la propria carriera artistica ed il proprio ruolo di marinaio – pittore per il quale si è sempre contraddistinto nell’ambiente territoriale, artistico e non. Dalle sue opere emerge la passione per il mare e la sua volontà di ridare alla gente l’amore per il semplice con un dipingere intenso e libero. Nelle sue pitture esprime l’intimo travaglio di marinaio-pittore, la propria realtà e quella del mondo in cui vive. I quadri di Prichiò appartengono al mondo della natura: il mare, le barche, i marinai.

Ecco alcune immagini della giornata