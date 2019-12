L’anno sambenedettese raccontato in lettere, dal caos autostrade all’addio a Zoboletti. L’ABC dell’anno che sta finendo

A14. Anno nero per gli automobilisti che quotidianamente si ritrovano a dover fare i conti con chilometri di fila sull’autostrada. Ad essere maggiormente penalizzato è il tratto delle Marche sud, soprattutto dopo i restringimenti della carreggiata causati dai momentanei sequestri delle barriere sui viadotti. Le proteste arrivano fino a Roma con segnalazioni al Ministero delle Infrastrutture e interventi in Senato per voce del sambenedettese Giorgio Fede.

Buen retiro. Quello di Maurizio Sarri nel Piceno, scelto ancora una volta come meta di relax e riposo. “Qui mi sento a mio agio – afferma il neo-allenatore della Juventus in un’intervista rilasciata a La Nuova Riviera- c’è tranquillità, la gente è positiva e non è asfissiante. Forse tutto è legato al carattere delle persone”.

Curzi. L’ex scuola di via Golgi viene venduta per 1,5 milioni di euro, ma l’attenzione è rivolta soprattutto all’esplosione del caso Assenti. Durante il consiglio comunale di ottobre, il vicesindaco conferma che l’imprenditore che compare tra i rappresentanti della ditta acquirente dell’immobile è suo cugino. La minoranza grida al conflitto di interessi e invoca le dimissioni dell’assessore, che non arrivano.

Davarpanah, Farnush. Muore a soli 65 anni, dopo una breve malattia, l’architetto che da vent’anni era alla guida del settore Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto. Tra le tante opere realizzate in Riviera spicca la riqualificazione del lungomare di piazza Matteotti e la realizzazione del giardino sull’Albula.

Ex. E’ l’anno degli addii e dei divorzi politici. Valerio Pignotti perde la carica di capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, mentre si sfalda completamente la lista Siamo San Benedetto: Del Zompo passa alla Lega; Troli, Croci e Assenti approdano a Fratelli d’Italia, così come il presidente dell’assise Chiarini, che molla la civica San Benedetto Protagonista. Sul fronte della minoranza, invece, Capriotti saluta il Pd e abbraccia Italia Viva.

Fratelli d’Italia. Aquile, fasci littori e la faccia di Benito Mussolini compaiono sul menù della cena di partito svolta ad Acquasanta il 28 ottobre. All’appuntamento presenziano molti esponenti politici del territorio che nei giorni seguenti dichiareranno di essersi fermati solo per un saluto. La vicenda diventa un caso nazionale e il movimento di Giorgia Meloni è costretto a correrei ai ripari: “La realizzazione del menù è un’iniziativa che non ha nulla a che fare con Fratelli d’Italia e non è stata condivisa con il partito”.

Grandi polemiche. Due provvedimenti disciplinari vengono emessi dal Comune nei confronti del dirigente del settore Affari Generali Roberto De Berardinis. Le segnalazioni arrivano dal consigliere comunale Pierfrancesco Troli, che per questo comportamento viene preso di mira dall’opposizione. La vicenda approda in consiglio per ben due volte, dopo una prima richiesta di discussione a porte chiuse.

Happy Car. La Samb Beach Soccer si laurea ancora una volta Campione d’Italia. Il verdetto arriva l’11 agosto al termine della finalissima con il Viareggio, vinta 6 a 5. Per i rossoblù è il secondo scudetto in tre anni.

Italia-Russia. Il 17 agosto va in scena al Riviera delle Palme il test match di Rugby in vista del Mondiale in Giappone. Gli azzurri si impongono 85 a 15. Allo stadio gli spettatori sono 11 mila, in tv poco meno di 400 mila.

Lorenzo Cameli. Il 17enne sambenedettese riesce nell’impresa di percorrere una traversata di 120 miglia a bordo di un laser di circa quattro metri. Il ragazzo, partito dal porto di San Benedetto, ha girato attorno all’isola di Pomo, scoglio collocato in acque croate, per poi tornare indietro.

Montero. Il 6 giugno arriva la notizia che coglie tutti di sorpresa: l’ex difensore bianconero diventa il nuovo allenatore della Sambenedettese. L’uruguaiano firma con la società un contratto annuale e prende il posto di Giuseppe Magi. L’annuncio fa in pochi minuti il giro del mondo. Per Montero, mister dal 2014, si tratta della prima esperienza in Europa.

Nuova piscina e nuovi colpi di scena. Il Tar sospende il bando del project accogliendo la richiesta delle società sportive Pool Nuoto e Cogese. Per l’eventuale pubblicazione della gara bisognerà attendere fino al maggio 2020.

Ospedale. I temi della collocazione del nuovo nosocomio e della difesa del Madonna del Soccorso tengono banco per tutto l’anno. Nasce un comitato sull’argomento e, il 19 ottobre, si svolge una manifestazione di protesta per le vie di San Benedetto alla quale partecipano molti amministratori del territorio. “L’ospedale non si tocca”, è il grido unanime.

Ponti sull’Albula. I passaggi all’altezza del lungomare nord e di via Piemonte finiscono sotto osservazione e necessitano di una messa in sicurezza. “La situazione è sotto controllo, a patto però che si intervenga il prima possibile”, informano dal Comune.

Querele. Si riapre la vicenda della denuncia a Daniele Primavera per la pagina satirica apparsa sui social riguardante il sindaco Piunti. La Procura impugna l’assoluzione che il Tribunale aveva riconosciuto all’ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista. Discorso simile anche per l’avvocato Luigi De Scrilli, querelato e in un primo momento assolto per via di un post pubblicato su Facebook nel quale poneva dei quesiti su una transazione avvenuta tra l’amministrazione comunale e un’azienda privata del territorio.

Ruota panoramica. L’attrazione fa discutere la città per mesi a causa dei continui tira e molla tra amministrazione e organizzatori. Dopo una lunga serie di polemiche, carotaggi, controlli e verifiche, la ruota prende forma in piazza Mar del Plata alla vigilia delle festività pasquali.

Suore Clarisse. Nel mese di maggio appare uno striscione fuori dal monastero con la scritta ‘L’avete fatto a me’. Si tratta di un passo del Vangelo di Matteo usato come segno di protesta nei confronti delle politiche sull’immigrazione adottate dal ministro dell’interno Salvini. Pochi giorni dopo la badessa riceverà la telefonata di un finto Papa Francesco. Lo scherzo, organizzato da La Zanzara, vedrà la suora tenere testa al Pontefice: “Quel che è fatto è fatto, per il futuro faremo discernimento in base alla situazione”.

Tende alla Caritas. Il Comune comunica la necessità di rimuovere le tende che si trovano a ridosso della struttura di via Madonna della Pietà dopo le segnalazioni giunte dal comitato di quartiere Ponterotto. Una situazione di irregolarità che coinvolge complessivamente undici persone. “Le riceveremo singolarmente e valuteremo caso per caso per trovare una soluzione”, chiarirà l’assessore al sociale Carboni dopo giorni di polemiche.

Urbanistica. Al Comune di San Benedetto vengono presentate sette proposte di varianti. La notizia scatena sin dai subito la reazione dei comitati di quartiere che evidenziano il rischio di cementificazione. Nel mirino finiscono in special modo i progetti Area Mare e Nidis.

Vieri. La Bobo Summer Cup approda per la prima volta a San Benedetto. L’evento va in scena all’ex galoppatoio e, oltre all’ex interista, arrivano in riviera Pucci, Zambrotta, Corradi, Ventola e Delvecchio. La manifestazione si svolge negli stessi giorni dello svolgimento della Festa della Madonna della Marina. Concomitanza che crea non poche polemiche e recriminazioni.

Zoboletti. Il presidentissimo se ne va all’inizio di luglio all’età di 88 anni. All’imprenditore sono legati gli anni d’oro della Sambenedettese, che guidò dal 1979 al 1990. Quasi dieci anni, di cui otto passati in serie B. Nel 2008 aveva ricevuto il premio Truentum, la massima onorificenza cittadina.