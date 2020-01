Langone sul Foglio: “Velocizzare la ferrovia, ma non c’è spazio. A meno che non si voglia radere al suolo San Benedetto”

“Nel resto della mia vita gli spostamenti lungo l’Adriatico saranno più prossimi all’inferno che al moderno”. Parole di Camillo Langone pubblicate sul Foglio e riferite ai problemi legati all’autostrada A14 che tanti disagi stanno causando agli automobilisti.

“Il mio mare è sempre stato la Romagna, il mio centro le Marche, il mio vigneto l’Abruzzo, il mio sud la Puglia – scrive il giornalista – per andare da una casa all’altra ho preso per decenni i treni Milano-Bari (o Milano-Lecce o Milano-Taranto) oppure l’Autostrada adriatica”.

Ecco allora la rabbia, l’insofferenza e la preoccupazione per una situazione che difficilmente si risolverà in breve tempo: “Gli spostamenti saranno simili alle mie recenti disavventure Ancona-Pescara (e viceversa) uscire dal casello con mossa disperata e sciropparsi tutti i semafori di Silvi, Roseto, Giulianova, Tortoreto, invocando le rotonde. E se l’A14 non sarà per sempre un inferno di code, sarà per moltissimo un purgatorio di cantieri. Per velocizzare la ferrovia non esiste lo spazio, a meno che non si voglia radere al suolo San Benedetto del Tronto”.

Langone provoca e resta coerente al suo stile: “Potessi revocare la concessione all’Adriatico e passare al Tirreno: da un mare di serie B al mare di serie A, comodamente servito dall’Alta Velocità e dall’Autosole. Partire al mattino da Reggio Emilia e arrivare a Salerno per pranzo: un altro mare, un’altra vita”.

Nel 2006 sempre Langone finì al centro delle polemiche per un articolo, uscito sempre sul Foglio, che conteneva considerazioni poco lusinghiere su San Benedetto del Tronto.