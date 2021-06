La stazione di San Benedetto “sparisce” dalle fermate del nuovo Frecciargento. “Dispersi” altri due treni

con la collaborazione di Andrea Cardinali

Si parte male con l’orario estivo di Trenitalia. Almeno a leggerlo dalla stazione di San Benedetto e il comunicato stampa delle Ferrovie che parla di “grandi novità” per la Riviera è stato forse divulgato con eccessiva superficialità da parte di alcuni siti che parlano del territorio. Perché la Riviera delle Palme, in piena estate, perde un Frecciargento e di altri due (8806/8823 Pescara-Milano), al momento, non si hanno notizie. Il primo è un treno per il quali era stata pianificata la sosta nello scalo di via Gramsci ma che, invece, non fermerà più qui. E’ quello che percorre la tratta Milano-Bari e viceversa. Ferma a Pesaro, ferma ad Ancona e ferma a Pescara. Ma non a San Benedetto. Si tratta di un convoglio che, secondo i quadri pre covid, avrebbe dovuto effettuare le fermate proprio nello scalo rivierasco. Era previsto per la scorsa estate (alleghiamo il particolare del quadro) ma poi non se ne fece nulla a causa dell’emergenza sanitaria.

Ora, con l’avvento della stagione turistica, quel treno è finalmente stato attivato ma, come per magia, la fermata di San Benedetto inizialmente programmata (e messa nero su bianco) è sparita. Negli orari pianificati prima dell’esplosione del Covid infatti , il treno che parte da Bari alle 16.30 avrebbe dovuto fermare a San Benedetto alle 19.39. Invece, sugli orari resi effettivi per l’estate 2021 la fermata sambenedettese viene completamente bypassata. Da Pescara si arriva direttamente ad Ancona. Invece il convoglio che “torna indietro”, vale a dire il Frecciargento che riscende da Milano e viaggia verso Bari, ha una fermata marchigiana intermedia: quella di Civitanova. Ma la scelta di togliere San Benedetto dal convoglio diretto a Nord è poco comprensibile se si considera che, una volta superata Pesaro, il treno fa due fermate estremamente ravvicinate: prima Riccione e poi Rimini.

Per quanto riguarda il resto sono state riconfermate a San Benedetto le 8 fermate dei Frecciargento e le due fermate dei Frecciarossa. Mancano all’appello i due Frecciargento 8806/8823 Milano-Pescara che ancora non compaiono sui sistemi di vendita. Riconfermata anche l’intera offerta InterCity e due treni, cioè gli IC 607/614, come novità estiva estendono la propria corsa fino a Lecce fermando a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi. Quest’estate, inoltre, al via Piceno Line: 15 collegamenti al giorno, nei festivi, tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, in connessione con i treni regionali. In soli 40 minuti si arriverà dall’entroterra al cuore della Riviera delle Palme e viceversa. Tornano Marche Line, il treno del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto (dal 18 giugno), Conero Link (dal 13 giugno) con 43 collegamenti al giorno tra la Baia di Portonovo e Ancona e Fermo Link (già attivo), il servizio navetta che collega la stazione di Porto San Giorgio a Fermo. Già attivo l’Urbino Link, in collaborazione con la società di trasporto Adriabus: offre 58 collegamenti al giorno tra Pesaro e Urbino con un unico biglietto di viaggio per scoprire la città natale di Raffaello