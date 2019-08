La Messa in Spiaggia tra baywatch, turisti e cittadini. Don Vincenzo: “Questa è la chiesa più bella del mondo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una tradizione che si rinnova e che richiama sempre più persone. La Messa in Spiaggia, celebrata ieri pomeriggio alla Beach Arena a San Benedetto, ha nuovamente visto una grande partecipazione di cittadini, turisti e di una nutrita delegazione dei bagnini del salvamento.

Ad officiare c’era il parroco della chiesa di San Pio X don Vincenzo Catani che ha definito la location della celebrazione, giunta alla sua nona edizione, “il posto più bello del mondo, con il cielo per soffitto e il mare come sfondo. E’ più bella della Cappella Sistina”. La Messa in Spiaggia è stata organizzata dal Comitato di quartiere Marina di Sotto e dal movimento mariano Con la gioia nel cuore.

Quest’anno il ricordo del quartiere è andato alla figura di Umberto Virgili, anima di Marina di Sotto scomparso pochi mesi fa. Come detto era presente, come ogni anno, una nutrita delegazione di baywatch del servizio di salvamento.