La Laurea all’ombra del Torrione. La cerimonia della Politecnica delle Marche in piazza Sacconi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’ombra del Torrione martedì 23 luglio 2019 a partire dalle 18:30, 30 neodottori di Economia aziendale riceveranno la pergamena. Una festa per tutta la città. “La Laurea è un evento speciale, il primo importante traguardo della vostra vita dopo un percorso costruito con impegno e determinazione” – è questo l’augurio del Rettore Sauro Longhi a tutti i 30 ragazzi che parteciperanno alle Lauree in Piazza a San Benedetto del Tronto, martedì 23 luglio 2019, a partire dalle 18:30. Un appuntamento, in Piazza Sacconi, giunto alla terza edizione che vuole essere un modo per valorizzare l’obiettivo raggiunto, un risultato importante per gli studenti e per le loro famiglie, ma soprattutto per la società. “I giovani laureati sono un capitale umano ricco e competente, capace di garantire un futuro di crescita e di pace al nostro Paese” – conclude il Rettore Longhi.

I neodottori delle lauree triennali di Economia Aziendale della Facoltà di Economia “G. Fuà” sono 30: Laura Addis, Gerardo Ameli, Francesco Castelli, Giuseppe Cellini, Alessandro Cocci, Francesca Coccia, Pierpaolo Danesi, Antonio Di Nicolò, Marco Esposito, Giovanni Faraglia, Antonella Forlini, Francesca Forlini, Marco Gabrielli, Asia Antonia Galasso, Francesco Giallonardo, Federico Giorgioni, Alessio Incicco, Giammarco Marcelli, Marco Massacci, Maria Cristina Perelli, Laura Piccioni, Cecilia Pompizi, Alessia Priori, Elisa Spinelli, Giorgia Sulejmani, Alessandro Junior Talamonti, Elio Testa, Francesca Vellei, Roberta Vuka, Nouha Zakariya.

Programma:

18.30 Convocazione dei neodottori in Piazza Sacconi.

Le corone di alloro saranno distribuite gratuitamente prima della cerimonia

19.00 Benvenuto del Rettore Sauro Longhi

Saluto del Sindaco Pasqualino Piunti

Intervento del Presidente del Consiglio Studentesco Pasquale La Serra

19.30 Consegna delle Pergamene e Proclamazione dei laureati

A San Benedetto del Tronto sono attivi il Corso di laurea triennale di Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale di Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari. Il Corso di laurea in Economia Aziendale è un corso internazionale con rilascio del doppio titolo e risponde alle esigenze professionali e lavorative del territorio di riferimento. Soprattutto nel terzo anno si approfondiscono materie per profili professionali nella Gestione d’Impresa, Economia del Territorio e del Turismo. Mentre la Laurea Magistrale di Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari si propone di dare risposte alle nuove e più articolate esigenze del sistema di welfare del nostro paese. I laureati potranno svolgere funzioni manageriali nell’ambito dei Servizi Sociali e Socio-sanitari, delle Aziende Sanitarie e della Pubblica Amministrazione.