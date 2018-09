La Cucina fiorita nel nuovo mercoledì di Mano a Mano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 26 settembre, nell’ambito dell’iniziativa Mano a Mano Incontriamoci, incontri di socializzazione, informazione e sensibilizzazione dedicati alla terza età, sostenuta dalla Regione Marche e patrocinata dai Comuni di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, è in programma il terzo appuntamento del calendario “i mercoledì di Mano a mano”.

Il tema sul quale verterà la riunione sarà “Cucina… fiorita! Le proprietà delle erbe e dei fiori” e sarà un incontro di informazione dedicato alla terza età, sull’importanza di saper riconoscere i fiori commestibili, imparare come vengono utilizzati in cucina e scoprirne i benefici. Gli incontri, hanno l’obiettivo di informare la popolazione anziana, sensibilizzare le famiglie e allo stesso tempo creare momenti di aggregazione, relazione e di confronto. L’appuntamento, dalle ore 10.00, è presso la sede della cooperativa Mano a Mano in via Tommaseo 30 a San Benedetto. Per info 0735 500358.