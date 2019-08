Incontri con l’autore, Mimmo Minuto: “Vorrei arrivare alla quarantesima edizione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mimmo Minuto ha commosso ieri sera il pubblico della Palazzina Azzurra con le sue parole: “Un grazie ai turisti che sono qui, che sono parte importante di questa rassegna, perché sono anche loro che ci danno l’impulso per continuare con i cicli di ‘Incontri con l’autore’. Io ce la metto tutta per continuare, vorrei arrivare a quaranta edizioni, e poi ritirarmi in buon’ordine, tranquillo, mettermi da parte, perché l’età e la malattia probabilmente non mi consentiranno di andare oltre. Finché la forza mi porta avanti io vado, e continuo”.

Questa sera il protagonista di ‘Incontri con l’autore’, giunto alla trentottesima edizione, sarà Alessandro Pagnotti, che presenterà il libro ‘Diamo tempo al tempo’, alle 21,30 alla Palazzina Azzurra. L’evento è organizzato dall’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, dalla libreria ‘La Bibliofila’ con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l’autore Enzo Iachetti. Sarà presente il Professor Pierluigi Strippoli.