Immobile di piazza Kolbe, la ditta chiede una nuova proroga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova proroga per i lavori riguardanti l’immobile di piazza Kolbe? La proposta è sul tavolo, ma ora spetta all’amministrazione comunale prendere una decisione.

La ditta responsabile dell’intervento ha chiesto all’ente un ennesimo rinvio, stavolta però di dodici mesi e non di due anni come accaduto in passato. Già perché nel 2017 il consiglio comunale aveva votato per una proroga di due anni e lo stesso era avvenuto pure nel 2015.

Adesso però la questione non può più essere rimandata e in maggioranza i “no” alla concessione supererebbero i “sì”.

L’amministrazione vorrebbe incassare la polizza fidejussoria che ammonta a circa 400 mila euro. La cifra tuttavia non basterebbe per completare l’opera.

La vicenda prese il via nel periodo a cavallo tra il 2010 e il 2011. L’intervento prevedeva la realizzazione di un manufatto di due piani, con una parte dedicata al commerciale. Uno spicchio del palazzo sarebbe stato destinato alla nuova sede della Polizia Municipale, che avrebbe così potuto lasciare l’attuale postazione all’interno del vecchio Municipio di piazza Battisti.

Per la nuova casa della polizia locale ad oggi le soluzioni più realistiche riguardano un immobile in via Veneto, oppure l’ex sede dell’Enel tra via Umbria e via Lucania.

Qualora la giunta decidesse di accettare la proroga, il provvedimento verrebbe discusso già nel consiglio in programma il 28 settembre.