Il presidente di Konica Minolta Italia nel nuovo showroom di Linea Ufficio. Cento aziende all’evento inaugurale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nuova era della stampa digitale passa dalla Riviera delle Palme. Circa cento aziende, provenienti da Marche, Abruzzo e Molise, hanno infatti partecipato all’evento Print Bang che si è tenuto la scorsa settimana alla Linea Ufficio di San Benedetto, un evento che è servito a inaugurare lo showroom dell’azienda, un innovativo nuovo spazio dove, come dicono dalla ditta di via Pasubio, «si sperimenta il futuro». L’importanza dell’iniziativa è stata certificata dalla presenza di Hiroshi Yoshioka, presidente di Konica Minolta Italia.

Nel nuovo showroom dell’azienda di via Pasubio è infatti andato in scena un evento che ha aperto le porte a una nuova era della stampa digitale. Sono state presentate le più innovative soluzioni integrate Konica Minolta, applicate alla nobilitazione digitale con effetti 2D e 3D, label printing e realtà aumentata. Una straordinaria esperienza per esplorare nuove opportunità creative, automatizzare i flussi di lavoro e potenziare le performance produttive.

L’iniziativa è stata un grande successo. Come detto a visitare lo showroom di Linea Ufficio sono state, in poche ore, circa 100 ragioni sociali, tra clienti e non ed è stata prestigiosa la presenza di Yoshioka, che si è complimentato con i titolari per il progetto creato e per la riuscita dell’evento. Il target comprendeva tipografie, centri stampa, copisterie, litografie, cartotecniche. Tutti sono rimasti sorpresi dallo spazio innovativo che i titolari hanno creato, un luogo unico nel settore.

Il Print Innovation Place di Linea Ufficio (il nuovo showroom), è uno spazio in cui si racconta l’innovazione della stampa e in generale di tutto il settore dell’azienda, innovazioni informatiche e digitali. «È un luogo – spiegano i titolari di Linea Ufficio Antonio Spazzafumo e Nicola Balloni – in cui energia, creatività e positività sono le protagoniste. Un luogo di incontro e scambio di idee, tra l’azienda e i suoi clienti, tra i desideri e la realtà».