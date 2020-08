Il molo sud torna ad illuminarsi. Collocati trenta nuovi fari, in attesa dei lavori autunnali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al molo sud torna la luce. Sono stati installati martedì dei nuovi punti luce per ripristinare l’illuminazione guasta nella suggestiva passeggiata che conduce verso il porto. Si tratta di 30 fari per un intervento provvisorio, che anticipa la manutenzione straordinaria in programma da mesi e prevista all’inizio dell’autunno.

Lo scorso gennaio il Comune aveva ottenuto il parere positivo del Genio Civile Opere Marittime, ma l’esplosione dell’emergenza coronavirus impedì l’avvio dei lavori in primavera.

La manutenzione consentirà dunque di attraversare il molo in sicurezza, soprattutto di notte. In seguito prenderà il via la fase due con la sostituzione dei pali logorati e il rifacimento di tutte le linee elettriche.

L’opera è finanziata con 120 mila euro assegnati dalla Regione Marche nell’ambito della gestione dell’ex fondo FAS. I corpi illuminanti – a tre led – saranno complessivamente 77 con una potenza di 15 watt ciascuno.